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Басурин: пять боевиков убиты в ходе стычки нацбатальона "Азов" с наемниками

Международная панорама
7 мая, 16:51 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 7, мая. /ТАСС

Еще 13 человек получили ранения

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ДОНЕЦК, 7 мая. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что в результате перестрелки между украинским формированием "Азов" и наемническим "батальоном имени Дудаева" в зоне конфликта в Донбассе закончилась гибелью пяти силовиков, 13 получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"По нашим данным, вблизи поселка Талаковка (на восточной окраине Мариуполя) произошло столкновение между военнослужащими полка "Азов" и наемниками из "батальона имени Джохара Дудаева", - приводит его слова Донецкое агентство новостей. По его словам, столкновение "закончилась перестрелкой, в результате которой погибли двое и ранены шестеро боевиков "Азова", а со стороны "дудаевцев" - трое погибших и семеро раненых".

Басурин добавил, что конфликт между двумя формированиями, участвующими в конфликте на стороне Киева, начался еще в 2014 году на национальной почве, а затем перерос в открытую борьбу за контроль над потоками контрабанды. "Такая открытая конфронтация является ярким показателем того, что "Азов", лишившийся финансирования западных стран, пытается хотя бы за счет рэкета остаться "на плаву", - подытожил представитель оперативного командования ДНР.

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