Пентагон подтвердил нападение ИГ на военную базу в Ираке

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ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Центральное командование (CENTCOM) ВС США подтвердило информацию о нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на военную базу на севере Ирака, где находились американские военные инструкторы. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе CENTCOM.
"Мы можем подтвердить неудавшуюся попытку нападения на базу "пешмерга" (бойцы курдских формирований) и (возглавляемой США международной антитеррористической) коалиции рядом с городом Киркук (Ирак). Никто из военнослужащих коалиционных сил не пострадал, коалиция по-прежнему сосредоточена на ликвидации ИГ, которая является самой большой угрозой для мира и безопасности в регионе и во всем мире", - отметили в CENTCOM.
Ранее агентство Reuters сообщило, что два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства на въезде в базу. Еще троих ликвидировали бойцы "пешмерга". В результате нападения пострадали шесть человек.
В апреле боевики ИГ применили иприт против военных инструкторов США и Австралии, находящихся на территории одной из воинских частей Ирака. Тогда никто из них не пострадал. За день до этого террористы направили снаряд с хлором в западную часть Мосула.