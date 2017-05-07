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СМИ: Макрон лидирует на выборах президента Франции с результатом в 60% голосов

Международная панорама
7 мая, 17:20 UTC+3

При этом газета Le Soir не сообщает, какой процент электората поддержал лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен

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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© EPA/THIBAULT VANDERMERSCH

БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон лидирует во втором, решающем, туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на опрос, проведенный тремя институтами общественного мнения.

Поданным опроса, Макрон может одержать победу на выборах с результатом в 60% и более. Газета не указывает, какой процент электората поддержал лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Голосование во втором туре выборов президента Франции завершится в 20:00 по парижскому времени (21:00 мск). Всего на территории страны работают 66 тыс. избирательных участков. Право голосовать на выборах имеют 47 млн избирателей.

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Темы
Президентские выборы во Франции
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