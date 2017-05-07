СМИ: Макрон лидирует на выборах президента Франции с результатом в 60% голосов

Концерт "Хора Турецкого" "Песни Победы" в Берлине. ВидеотрансляцияОбщество 7 мая, 18:41
Игрок "Томи": руководство клуба развалило команду, но футболисты могут собой гордитьсяСпорт 7 мая, 18:37
Десять к одному: сборная России по хоккею разгромила итальянцев на чемпионате мираСпорт 7 мая, 18:34
"Рубин" обыграл "Уфу" в матче чемпионата РоссииСпорт 7 мая, 18:27
Кириленко доволен результатами жеребьевки для сборной России в отборе к КМ-2019Спорт 7 мая, 18:14
"Лацио" разгромил "Сампдорию" в чемпионате Италии, команды забили друг другу 10 мячейСпорт 7 мая, 18:11
Парк Кубка конфедераций по футболу завершил работу в СочиСпорт 7 мая, 18:04
Елисейский дворец: какие полномочия получит новый президент ФранцииМеждународная панорама 7 мая, 17:43
"Ливерпуль" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболуСпорт 7 мая, 17:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон лидирует во втором, решающем, туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на опрос, проведенный тремя институтами общественного мнения.
Поданным опроса, Макрон может одержать победу на выборах с результатом в 60% и более. Газета не указывает, какой процент электората поддержал лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Голосование во втором туре выборов президента Франции завершится в 20:00 по парижскому времени (21:00 мск). Всего на территории страны работают 66 тыс. избирательных участков. Право голосовать на выборах имеют 47 млн избирателей.