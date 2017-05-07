AFP: во Франции открыли дело по факту хакерских атак на штаб Макрона

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ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французские правоохранительные органы открыли дело по факту хакерских атак на штаб основателя движения "На марше", кандидата в президенты страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, дело начато в связи с "незаконным доступом к системе обработки данных" и "нарушением тайны переписки".
В пятницу организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера движения "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в интернет были выложены поддельные материалы.
Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции не рекомендовала СМИ использовать эти материалы в публикациях. "Просим представителей прессы и в особенности их сайты не информировать о содержании этих данных, так как распространение ложной информации подпадает под нарушение законодательства, а именно уголовного", - говорится в сообщении комиссии на странице в Twitter.
В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил ранее, что взлом переписки команды кандидата в президенты Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона хакерами "не останется без ответа".