Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: во Франции открыли дело по факту хакерских атак на штаб Макрона

Международная панорама
7 мая, 18:30 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

По информации источника, дело начато в связи с "незаконным доступом к системе обработки данных" и "нарушением тайны переписки"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французские правоохранительные органы открыли дело по факту хакерских атак на штаб основателя движения "На марше", кандидата в президенты страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, дело начато в связи с "незаконным доступом к системе обработки данных" и "нарушением тайны переписки".

Смотрите также

В Елисейском дворце готовятся к новому хозяину президентских апартаментов

В пятницу организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера движения "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в интернет были выложены поддельные материалы.

Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции не рекомендовала СМИ использовать эти материалы в публикациях. "Просим представителей прессы и в особенности их сайты не информировать о содержании этих данных, так как распространение ложной информации подпадает под нарушение законодательства, а именно уголовного", - говорится в сообщении комиссии на странице в Twitter.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил ранее, что взлом переписки команды кандидата в президенты Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона хакерами "не останется без ответа".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
2
СМИ: Макрон лидирует на избирательных участках за пределами Франции
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
В Киеве начались торжества по случаю открытия "Евровидения - 2017"
5
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке
6
Басурин: пять боевиков убиты в ходе стычки нацбатальона "Азов" с наемниками
7
Забракованные препараты из Белоруссии изъяты из обращения
Темы дня
Загрузка...
Реклама