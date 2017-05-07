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Экзитполы: партия Меркель выигрывает земельные выборы в Шлезвиге-Гольштейне

Международная панорама
7 мая, 19:32 UTC+3 /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Христианско-демократический союз набирает около 33% голосов

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БЕРЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель выигрывает выборы в ландтаг самой северной федеральной земли ФРГ - Шлезвига-Гольштейна. Об этом свидетельствуют первые данные экзитполов, представленные телеканалом ARD.

ХДС набирает около 33% голосов, в то время как социал-демократы получили лишь около 26%. На третьем месте расположились "зеленые" (около 13,5%) и Свободная демократическая партия Германии (СвДП, 11,5%). В земельный парламент также прошли евроскептики из "Альтернативы для Германии", получившие 5,5% голосов. Левая партия и "пираты" не попадают в ландтаг.

Таким образом нынешняя правящая в земле коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и политического объединения датского меньшинства "Союз избирателей южного Шлезвига", набравшего 3,5% голосов (для него не действует 5-процентный барьер), прекращает свое существование. Как отмечают наблюдатели, возможны два варианта формирования будущего регионального правительства. Первый предусматривает, что в него войдут ХДС, "зеленые" и СвДП, причем ХДС как победитель выборов будет играть руководящую роль. Во втором случае о коалиции могут договориться СДПГ, "зеленые" и СвДП.

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