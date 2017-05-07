Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после почти недельного простоя

ДОНЕЦК,, 7 мая. /ТАСС/. Работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) возобновлена после простоя из-за обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"Сегодня в 18:20 запущена в работу Донецкая фильтровальная станция", - говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе, после промывки резервуаров и заполнения водоводов, питьевая вода поступит в городские резервуары Авдеевки, а далее в другие населенные пункты республики, в частности, в Донецк, Ясиноватую и близлежащие поселки.

Накануне специалисты ДНР восстановили электроснабжение ДФС, нарушенное 2 мая в результате обстрелов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил тогда представитель компании, из-за непрекращающегося обстрела персонал станции был эвакуирован в убежище.

Район Донецкой фильтровальной станции является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.