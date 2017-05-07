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Социал-демократы признали поражение на земельных выборах в Шлезвиге-Гольштейне

Международная панорама
7 мая, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Генсекретарь СДПГ Катарина Барлей заявила, что сейчас партия анализирует, какие ошибки допустила, и делает выводы

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) признала поражение на земельных выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Об этом заявила генеральный секретарь СДПГ Катарина Барлей.

"Это очевидная победа господина Гюнтера. Сейчас мы анализируем, какие ошибки допустили, и делаем выводы", - цитирует Барлей агентство DPA.

С 2012 года премьер-министром самой северной федеральной земли ФРГ являлся 53-летний социал-демократ Торстен Альбиг. Однако на этот раз победу одержал его конкурент из Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, 43-летний Даниэль Гюнтер.

Выборы в ландтаг - региональный парламент - Шлезвига-Гольштейна прошли 7 мая. По данным экзитполов, ХДС набирает около 33% голосов, в то время как социал-демократы получили лишь около 26%. На третьем месте расположились "зеленые" (около 13,5%) и Свободная демократическая партия Германии (11,5%). В земельный парламент также прошли евроскептики из "Альтернативы для Германии", получившие 5,5% голосов. Левая партия и "пираты" не попадают в ландтаг.

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