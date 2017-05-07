"Бессмертный полк" привлек в свои ряды граждан Словакии

БРАТИСЛАВА, 7 мая. /ТАСС/. Проживающие в восточных регионах Словакии соотечественники и их друзья из числа местных граждан приняли участие в шествии "Бессмертного полка", которое состоялось 7 мая в городе Попрад. Об этом сообщила ТАСС лидер русскоязычной общины, председатель восточнословацкой общественной организации "Калинка" Алла Дудова.

"Акция "Бессмертный полк" началась с возложения букетов живых цветов к могилам красноармейцев, похороненных на городском кладбище "Попрад-Велка", - подчеркнула он. - Там находится 15 могил воинов-освободителей, память которых чтят словаки и соотечественники. Только в Попраде, население которого составляет пять тысяч жителей, русская община насчитывает свыше 50 человек".

В рядах "Бессмертного полка", прошедшего близ мест захоронения советских бойцов, находилось 54 участника.

"Это были 28 проживающих в наших краях россиян, остальные - граждане Словакии. В руках они несли фотографии родных, воевавших с фашистами в составе Красной Армии или в партизанских отрядах в период антигитлеровского Словацкого национального восстания (началось 29 августа 1944 года)", - сказала она.

Алла Дудова напомнила, что в Попраде шествие "Бессмертного полка" состоялось второй раз подряд за последние три дня. В пятницу он прошел по центральным улицам города. Тогда же к памятнику красноармейцев поклониться их памяти пришли более 300 его жителей - депутаты словацкого парламента, руководители мэрии во главе с мэром Йозефом Швагеркой, общественные деятели, гражданские активисты, учащиеся местных школ и вузов.

"Акция "Бессмертный полк" становится традиционной в Словакии, - подчеркнула Алла Дудова. - В восточных регионах республики она проводится уже второй год подряд".