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Шульц: социал-демократы ФРГ рассчитывали, что результат в Шлезвиге-Гольштейне будет лучше

Международная панорама
7 мая, 20:30 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

На выборах в ландтаг Шлезвига-Гольштейна Христианско-демократический союз одержал победу, набрав около 33-34% голосов, в то время как СДПГ получили лишь около 26-27%

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БЕРЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) рассчитывала на то, что ее результат на региональных выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн будет лучше. Об этом заявил лидер СДПГ Мартин Шульц.

"Это нечто, что трогает нас до глубины души и печалит. Мы все исходили из того, что результат будет лучше", - отметил он.

На выборах в ландтаг (земельный парламент) Шлезвига-Гольштейна Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель одержал убедительную победу, набрав около 33-34% голосов, в то время как социал-демократы (СДПГ) получили лишь около 26-27%.

На третьем месте расположились "зеленые" (до 12,5-13,5%), за ними - Свободная демократическая партия Германии (СвДП, 10,5-11,5%). В земельный парламент также прошли евроскептики из "Альтернативы для Германии" (АдГ), получившие 5,5% голосов. АдГ отныне будет представлена в 12 из 16 ландтагов. Левая партия и "пираты" не попадают в региональный законодательный орган.

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Шульц, Мартин
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