Ле Пен поздравила Макрона с победой

ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен поздравила Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах Франции, и пожелала ему успехов на посту главы государства.

Выступая на митинге после объявления результатов голосования, Ле Пен сообщила, что провела телефонный разговор с лидером движения "На марше". "Я поздравила победителя и в интересах страны пожелала ему успехов", - сказала лидер партии.

В окружении Макрона этот телефонный разговор назвали "кратким, но сердечным".

Ле Пен также сообщила, что "партии предстоит новая кампания по подготовке к июньским парламентским выборам". "Мы начнем глубокую трансформацию нашего движения", - заявила она.

По ее словам, будет создано новое политическое объединение патриотической направленности. "Я буду во главе этой битвы, чтобы еще шире объединить всех, кто хочет выбрать Францию, защитить ее независимость, свободу, процветание, безопасность, идентичность, социальную модель", - сказала она.

По предварительным данным, за "Национальный фронт" проголосовали 10,5 млн избирателей. Это крупнейший результат за более чем 40-летнюю историю существования партии. По сравнению с выборами 2012-го количество отданных за "Национальный фронт" голосов увеличилось почти вдвое.

Согласно предварительным данным, озвученным информационным телеканалом BFMTV сразу после закрытия избирательных участков, Макрон занимает первое место, набирая 65,9% голосов. Марин Ле Пен получает 34,1% голосов.