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Ликвидирован главарь ячейки ИГ в Афганистане

Международная панорама
7 мая, 22:37 дата обновления: 7 мая, 23:17 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 7, мая. /ТАСС

Полевой командир был убит в ходе контртеррористической в восточной провинции Нангархар

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 мая. /ТАСС/. Главарь ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действующей в Афганистане, боевик по прозвищу Абдул Хасиб уничтожен. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на заявление канцелярии президента исламской республики Ашрафа Гани.

Полевой командир был ликвидирован в ходе контртеррористической операции, проведенной афганским спецназом в восточной провинции Нангархар.

В Пентагоне прокомментировали данную информацию. "Мы подтверждаем, что в результате объединенной афгано-американской операции 27 апреля в (восточной провинции) Нангархаре был убит шейх Абдул Хасиб, эмир ИГ в Афганистане", - уточнили ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.

Абдул Хасиб возглавил афганский филиал ИГ в 2016 году после уничтожения экс-главаря экстремистов Хафиза Сайеда Хана в результате удара американского беспилотника.

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