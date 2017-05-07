Ликвидирован главарь ячейки ИГ в Афганистане

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 мая. /ТАСС/. Главарь ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действующей в Афганистане, боевик по прозвищу Абдул Хасиб уничтожен. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на заявление канцелярии президента исламской республики Ашрафа Гани.
Полевой командир был ликвидирован в ходе контртеррористической операции, проведенной афганским спецназом в восточной провинции Нангархар.
В Пентагоне прокомментировали данную информацию. "Мы подтверждаем, что в результате объединенной афгано-американской операции 27 апреля в (восточной провинции) Нангархаре был убит шейх Абдул Хасиб, эмир ИГ в Афганистане", - уточнили ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.
Абдул Хасиб возглавил афганский филиал ИГ в 2016 году после уничтожения экс-главаря экстремистов Хафиза Сайеда Хана в результате удара американского беспилотника.