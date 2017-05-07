Макрон заявил, что с его избранием во Франции открывается новая страница истории

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ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Лидер "На марше" Эмманюэль Макрон, одерживающий победу на президентских выборах Франции, выразил благодарность избирателям, поддержавшим его.
"Избрание президентом возлагает на меня большую ответственность", - сказал Макрон, выступая сегодня после оглашения результатов голосования. Он отметил, что "намерен учитывать в том числе ожидания избирателей Марин Ле Пен (лидер "Национального фронта"). "Я буду защищать интересы всей Франции", - пообещал он.
Макрон отметил, что "сегодня вечером открывается новая страница в истории Франции". "Я хочу, чтобы это была страница вновь обретенных надежд и уверенности", - заявил он, добавив, что Франция "будет следовать принципам мира".
Макрон заявил, что Франция продолжит борьбу с терроризмом у себя и за рубежом.
"Я говорю всем, что Франция будет в первых рядах борьбы против терроризма как на своей земле, так и в действиях на международном уровне", - сказал он, обращаясь к своим сторонникам в Париже.
Как подчеркнул Макрон, бороться с терроризмом Франция готова долго и до победного конца. "Как бы долго ни должна продлиться эта борьба, мы будем ее вести без уступок", - указал политик.
Согласно предварительным данным, озвученным информационным телеканалом BFMTV сразу после закрытия избирательных участков, Макрон занимает на президентских выборах первое место, набирая 65,9% голосов. Марин Ле Пен получает 34,1% голосов.
С победой Макрона ранее уже поздравили его соперница по второму туру выборов, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и действующий президент республики Франсуа Олланд. В ближайшее время политик должен выступить перед сторонниками на площади у музея Лувр в Париже.