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Макрон набирает 62,34% голосов во втором туре выборов

Международная панорама
7 мая, 22:49 дата обновления: 7 мая, 23:10 UTC+3

По итогам подсчета 60% бюллетеней, Марин Ле Пен получает 37,66% голосов

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Материал из 1 страницы
© EPA/LIONEL BONAVENTURE/POOL MAXPPP OUT

ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции, набирая 62,34% голосов. Такие данные привели в министерстве внутренних дел республики по итогам подсчета 60% поданных избирателями бюллетеней.

В общей сложности в МВД подсчитали к настоящему моменту более 22 млн бюллетеней. Соперница Макрона, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получает 37,66% голосов.

"Окончательные результаты станут известны лишь поздно ночью", - сообщил журналистам глава МВД Франции Маттиас Фекль.

Ранее Макрон уже обратился к своим сторонникам с заявлением, в котором объявил, что с его избранием во Франции "открывается новая страница истории". В первый час после объявления предварительных итогов политика уже поздравили с победой его соперница по второму туру выборов Марин Ле Пен и действующий президент республики Франсуа Олланд

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Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
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Франция
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