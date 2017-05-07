Макрон набирает 62,34% голосов во втором туре выборов

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ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции, набирая 62,34% голосов. Такие данные привели в министерстве внутренних дел республики по итогам подсчета 60% поданных избирателями бюллетеней.
В общей сложности в МВД подсчитали к настоящему моменту более 22 млн бюллетеней. Соперница Макрона, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получает 37,66% голосов.
"Окончательные результаты станут известны лишь поздно ночью", - сообщил журналистам глава МВД Франции Маттиас Фекль.
Ранее Макрон уже обратился к своим сторонникам с заявлением, в котором объявил, что с его избранием во Франции "открывается новая страница истории". В первый час после объявления предварительных итогов политика уже поздравили с победой его соперница по второму туру выборов Марин Ле Пен и действующий президент республики Франсуа Олланд