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Глава немецких евроскептиков поздравила Ле Пен с исходом выборов во Франции

Международная панорама
7 мая, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Лидер "Национального фронта" набрала около 40% голосов избирателей

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Лидер партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри поздравила с результатом второго тура президентских выборов во Франции лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, набравшую около 40% голосов избирателей.

"Марин Ле Пен, несмотря на повсеместные нападки, добилась впечатляющих результатов на выборах, с чем я ее сердечно поздравляю, пусть даже в итоге она и не победила", - цитирует Петри газета Welt.

Второй тур президентских выборов состоялся во Франции 7 мая. Согласно предварительным данным, победу в нем одержал лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон. По промежуточным данным министерства внутренних дел французской республики, по итогам подсчета 60% бюллетеней Макрон набрал 62,34% голосов.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин
Страны
Франция Германия
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