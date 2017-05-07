Король Марокко поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

РАБАТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Король Марокко Мухаммед VI поздравил лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

Как передает информационное агентство Maghreb Arab Press, монарх направил Макрону послание, в котором "от своего имени и от имени марокканского народа выразил самые теплые поздравления новому французскому президенту и пожелал ему успеха в выполнении высокой миссии, возложенной на него французами".

"Ваше избрание венчает ваш политический путь. Это также признание ваших высоких человеческих и интеллектуальных качеств народом Франции", - подчеркнул Мухаммед VI. Король также отметил, что марокканский и французский народы связаны вековой дружбой.

Второй тур президентских выборов состоялся во Франции 7 мая. Согласно промежуточным данным МВД страны, победу в нем одержал Макрон, набравший 62,34% голосов. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 34,1% избирателей.