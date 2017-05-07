Жан-Мари Ле Пен назвал причины поражения дочери на выборах президента Франции

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бывший лидер и основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен заявил, что его дочь Марин проиграла во втором туре президентских выборов во Франции из-за категоричной позиции по евро и отношениям с Евросоюзом.
"Я считаю, что кампания мадам Ле Пен провалилась из-за ее отношения к проблемам евро, Европы и пенсий, - приводит его слова агентство Reuters. - Мы должны говорить с Францией о реальных проблемах: демографических изменениях, вопросах массовой иммиграции".
Жан-Мари Ле Пен добавил, что считает вице-председателя "Национального фронта" Флориана Филиппо одним из главных виновников поражения Марин Ле Пен на выборах, не указав, однако, почему.
Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен 7 мая объявила о создании нового политического объединения патриотической направленности для участия в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в июне. Это произошло сразу после обнародования предварительных результатов второго тура президентских выборов, в котором она уступила главе движения "На марше" Эмманюэлю Макрону, набравшему около 60% голосов избирателей.