Жан-Мари Ле Пен назвал причины поражения дочери на выборах президента Франции

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бывший лидер и основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен заявил, что его дочь Марин проиграла во втором туре президентских выборов во Франции из-за категоричной позиции по евро и отношениям с Евросоюзом.

"Я считаю, что кампания мадам Ле Пен провалилась из-за ее отношения к проблемам евро, Европы и пенсий, - приводит его слова агентство Reuters. - Мы должны говорить с Францией о реальных проблемах: демографических изменениях, вопросах массовой иммиграции".

Жан-Мари Ле Пен добавил, что считает вице-председателя "Национального фронта" Флориана Филиппо одним из главных виновников поражения Марин Ле Пен на выборах, не указав, однако, почему.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен 7 мая объявила о создании нового политического объединения патриотической направленности для участия в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в июне. Это произошло сразу после обнародования предварительных результатов второго тура президентских выборов, в котором она уступила главе движения "На марше" Эмманюэлю Макрону, набравшему около 60% голосов избирателей.