СМИ: не менее 80 мигрантов погибли в Средиземноморье

"Локомотив" после победы в Кубке России едет в Махачкалу на матч РФПЛ с "Анжи"Спорт 8 мая, 0:34
Очередное испытание команды Знарка: сборная России на чемпионате мира сыграет с немцамиСпорт 8 мая, 0:17
Марадона возглавил клуб второго дивизиона чемпионата ОАЭСпорт 7 мая, 23:47
Первый трофей Федуна: "Спартак" выиграл чемпионат России по футболуСпорт 7 мая, 23:27
Крымчане встретили ветеранов из Армении, освобождавших Крым от фашистовОбщество 7 мая, 23:22
Черчесов поздравил "Спартак" с чемпионством, напомнив о подготовке к Кубку конфедерацийСпорт 7 мая, 23:15
Макрон набирает 62,34% голосов во втором туре выборовМеждународная панорама 7 мая, 22:49
Луческу заявил, что текущий сезон в "Зените" для него самый сложный в карьереСпорт 7 мая, 22:45
Мостовой считает, что основная причина победы "Спартака" в РФПЛ - слабость конкурентовСпорт 7 мая, 22:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 7 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Около 80 мигрантов погибли в результате кораблекрушения в Средиземном море. Как передает сегодня агентство ANSA, об этом рассказали 40 спасенных мигрантов, которые были доставлены в порт Поццалло, под Рагузой (остров Сицилия).
Всего на борту находились 120 человек. Судно, отплывшее от ливийских берегов, быстро стало набирать воду, и все находившиеся в нем мигранты оказались в открытом море. Только треть из них дождались помощи. На основании этих свидетельств прокуратура Рагузы начала расследование, сообщает агентство.
По данным итальянской службы береговой охраны, только за последние сутки в Сицилийском проливе, отделяющем южные итальянские берега от ливийского побережья, были спасены 3 тыс. мигрантов. Всего число прибывших на Апеннины с начала этого года на 40% превышает число мигрантов, принятых за тот же период в прошлом году.
В Италии не прекращается полемика о роли неправительственных организаций, которые оказывают помощь мигрантам в море. У прокуратуры Катании есть подозрения, что некоторые из них связаны с незаконными перевозчиками людей. Тогда как представители береговой охраны Ливии утверждают, что нахождение кораблей неправительственных организаций в непосредственной близости от ливийских вод способствует росту числа мигрантов, которые отправляются в опасное путешествие, зная, что будут спасены и доставлены в Италию.