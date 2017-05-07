СМИ: не менее 80 мигрантов погибли в Средиземноморье

РИМ, 7 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Около 80 мигрантов погибли в результате кораблекрушения в Средиземном море. Как передает сегодня агентство ANSA, об этом рассказали 40 спасенных мигрантов, которые были доставлены в порт Поццалло, под Рагузой (остров Сицилия).

Всего на борту находились 120 человек. Судно, отплывшее от ливийских берегов, быстро стало набирать воду, и все находившиеся в нем мигранты оказались в открытом море. Только треть из них дождались помощи. На основании этих свидетельств прокуратура Рагузы начала расследование, сообщает агентство.

По данным итальянской службы береговой охраны, только за последние сутки в Сицилийском проливе, отделяющем южные итальянские берега от ливийского побережья, были спасены 3 тыс. мигрантов. Всего число прибывших на Апеннины с начала этого года на 40% превышает число мигрантов, принятых за тот же период в прошлом году.

В Италии не прекращается полемика о роли неправительственных организаций, которые оказывают помощь мигрантам в море. У прокуратуры Катании есть подозрения, что некоторые из них связаны с незаконными перевозчиками людей. Тогда как представители береговой охраны Ливии утверждают, что нахождение кораблей неправительственных организаций в непосредственной близости от ливийских вод способствует росту числа мигрантов, которые отправляются в опасное путешествие, зная, что будут спасены и доставлены в Италию.