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Трюдо поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

Международная панорама
7 мая, 23:59 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Премьер-министр Канады добавил, что "надеется на тесное сотрудничество с президентом Макроном в предстоящие годы"

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ОТТАВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Эмманюэля Макрона с победой на выборах президента Франции. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой канадского правительства.

"От лица правительства Канады я хотел бы поздравить Эмманюэля Макрона с его избранием на пост следующего президента Франции, - сказал Трюдо. - Канада и Франция имеют давние теплые отношения, уходящие далеко в нашу общую историю, глубокие культурные и экономические связи". Премьер-министр добавил, что "надеется на тесное сотрудничество с президентом Макроном в предстоящие годы".

Второй тур президентских выборов состоялся во Франции 7 мая. Согласно промежуточным данным МВД, победу в нем одержал лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший более 63% голосов.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Трюдо, Джастин Макрон, Эмманюэль
Страны
Канада Франция
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