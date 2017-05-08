Макрон одержал убедительную победу на президентских выборах во Франции

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Основатель надпартийного движения "На марше", в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон одержал в воскресенье убедительную победу на президентских выборах во Франции. По данным МВД, после подсчета 80% бюллетеней его поддержали 63,69% избирателей. Соперница, кандидат "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 36,31% голосов.

В истории Пятой республики 39-летний Макрон станет самым молодым главой государства. На пути к вершинам власти он, однако, уже успел совершить успешную карьеру и в частном бизнесе, и на государственной службе. Менее чем за год ему удалось основать собственное политическое движение и превратить дебют в победу.

Малая родина - Амьен

Избранный президент родился 21 декабря 1977 года на севере Франции, в Амьене. Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон - так полностью звучит его имя - происходит из семьи медиков и связан фамильными узами с французской школой. Он сын врача, профессора неврологии Жан-Мишеля Макрона и медицинского консультанта системы Социального страхования Франсуаз Нуге.

Новый французский лидер женат на своей школьной учительнице, руководившей театральным кружком, который он посещал. В своей книге "Революция" он так сформулировал свой жизненный идеал: "Прожить ту жизнь, которую я избрал, вместе с той, кого я полюбил".

Брижит Троньё, которая также родилась в Амьене, на 24 года старше супруга (она родилась 13 апреля 1953). Она преподает литературу в колледже иезуитов в элитном XVI округе Парижа. В завершившейся избирательной кампании новая первая леди Франции помогала супругу. С ее помощью Макрон, который прежде не баллотировался ни на одну выборную должность, смог успешно подготовиться к многочасовым выступлениям на митингах.

День выборов супруги провели в Ле-Туке - на французском северном курорте, где находится их загородный дом.

Политике нужен точный счет

Макрон окончил три университета: Париж-Нантер (магистр философии), столичный Институт политических наук, а также кузница политических кадров Франции - страсбургская Национальная школа администрации (ENA). Именно последняя и открыла Макрону путь в Генеральную инспекцию финансов. На талантливого молодого финансиста обратил внимание видный экономист и политик Жак Аттали. Бывший советник первого президента-социалиста Франсуа Миттерана дал младшему коллеге отличные советы и отменные рекомендации.

Смена кабинетов - привычка Макрона. Из финансовой инспекции он перешел в банк Ротшильда, где в 2010 году стал одним из управляющих. До возвращения на госслужбу в 2012 году успел заработать €2 млн. "Останься Макрон в банке, - уверен его коллега Франсуа Энро, - он был бы одним из лучших финансистов во Франции и в Европе".

В Берлин с молнией

Вскоре молодого банкира пригласил в свою команду в качестве экономического советника депутат-социалист Франсуа Олланд, решивший бороться за пост президента Франции. Союз принес успех. Таким образом, в Елисейский дворец Макрон попал еще пять лет назад, 15 мая 2012 года, в качестве заместителя руководителя президентской администрации.

В день инаугурации нового президента в Елисейском дворце, напомнил журнал Le Point, ему довелось сопровождать своего шефа в полете к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. Около пяти часов вечера после инаугурационных торжеств Олланд и спутники направились в Берлин с военного аэродрома Виллакубле. Но через четыре минуты после взлета президентский борт поразила молния. Главе государства и сопровождающим пришлось срочно вернуться в аэропорт, сменить самолет и отправиться к германской коллеге с большим опозданием.

Люди, близко знающие Макрона, утверждают, что он суеверен. Так, он принципиально избегает числа 13: никогда не назначает на этот час деловые встречи и всегда предварительно пересчитывает сидящих за столом. Но история с молнией тем не менее вызывает у него только улыбку.

Советник, министр, кандидат

Время, которое выбрало его, оказалось трудным. Европа переживала финансовые потрясения. Парижу и Берлину часто было сложно прийти к общему знаменателю. Молодой советник считал, что его шефу не хватает решительности в реформировании европейской экономики. В его глазах президент слишком много времени проводил с прессой и не был подчас осмотрителен в своих заявлениях.

Макрону гораздо больше импонировала "вертикаль власти", как видел ее де Голль, и государственное немногословие Франсуа Миттерана. В июле 2014 года он решил покинуть Елисейский дворец и открыть собственное дело. Но уже в августе вернулся в команду, приняв предложение Олланда возглавить ключевое министерство экономики.

В кабинете он заслужил репутацию либерала. Министр экономики ратовал за сбалансированность государственных финансов и свободную игру рынка. Его наиболее заметной инициативой стала разработка закона об обеспечении деловой активности и равенства возможностей. "Я увидел пределы нашей политической системы, - признался он журналистам. - Она подталкивает к компромиссам в последний момент".

Ни к правым, ни к левым

Весной 2016 года он объявил в Амьене о создании собственного непартийного движения "На марше", во французском названии которого скрыты первые буквы его имени и фамилии.

Свою предвыборную кампанию он открыл в декабре выступлением на митинге у Версальских ворот Парижа. Кандидат, говоривший без конспекта на протяжении 1 часа 45 минут, адресовал аудитории в самом начале митинга почти гамлетовский вопрос: "Готовы ли вы изменить Францию?"

В свое время Макрон участвовал в программе обменов "Молодые лидеры", действующей при Франко-американском фонде. В 2014 году в качестве заместителя генерального секретаря Елисейского дворца был приглашен на заседание Бильдербергского клуба, объединяющего 130 влиятельных политиков США, Европы и Азии.

Он не причисляет свое "надпартийное" движение ни к правым, ни к левым. "Наш проект - ввести страну в ХХI век, сделать ее успешной в меняющемся мире", - поясняет он.

Критика классической политики

По оценке французских политологов, Макрон исповедует форму мягкого популизма. Обращаясь напрямую к народу, он отвергает "дряхлость" классической политики и ее партий.

В бытность министром он сделал одно из своих примечательных заявлений. В интервью деловой газете Les Echos глава министерства экономики заметил: "Нам нужны молодые французы, которые хотели бы стать миллиардерами".

Минувшим летом он высказался против запрета на ношение чадры во французских университетах, отмежевавшись от линии Манюэля Вальса, возглавлявшего в то время кабинет социалистов. "Не думаю, что нужно придумывать новые законы, чтобы преследовать тех, кто хотел бы сохранить во время академических занятий отличительные знаки своей религии", - считает он.

Идти на выборы политик решил, когда убедился в том, что "проводить настоящие реформы может лишь президент". Он не считает, что несет политическую ответственность за минувшую "пятилетку". "Я не был ни президентом, ни премьер-министром", - напомнил он.

Во внешней политике

По вопросам внешнего курса Парижа Макрон пока высказывался с оговорками. "Европейская политика позволит нам вести диалог с Россией, - отметил он, например, в одном из своих заявлений в ходе избирательной кампании. - Но говорить не значит забывать, что мы не разделяем одни и те же ценности".

В своей речи после победы на выборах он заявил, что Франция должна быть в первых рядах борьбы с терроризмом.

По мнению его бывшего сослуживца в президентской администрации Акилино Мореля, те, кто не предугадал возвышение Макрона, "просто наивны". "Я познакомился с ним только в 2012 году, - заметил Морель, - Но никогда не сомневался ни в силе, ни в давности его политических амбиций". По его словам, молодой, целеустремленный, пришедший из мира финансов политик убежден: старый политический мир рушится и французы востребуют именно его.

"В жизни Франции открывается новая страница", - заявил Макрон после своей победы на выборах. Как сообщают из разных источников, передача власти новому президенту состоится уже 14 мая.

Сразу после инаугурации Макрону предстоит новая кампания. Уже 11 июня во Франции состоится первый тур выборов в Национальное собрание. Пока места в этой нижней палате парламента контролируются двумя главными партиями, к которым не принадлежит ни один из кандидатов. Но чтобы управлять, президенту необходимо собственное парламентское большинство. Эта задача, считают и оппоненты, и союзники Макрона, едва ли менее сложная, чем та, которую он уже решил.