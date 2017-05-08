На выборах президента Южной Кореи имеется явный лидер

СЕУЛ, 8 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. До выборов президента Республики Корея (РК) остаются сутки. Уже 9 мая гражданам страны предстоит решить, кто возглавит страну в предстоящие пять лет. Президентские выборы в стране пройдут досрочно: в марте конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства состоятся на семь месяцев раньше, чем должны были изначально.

Общественное мнение

С 3 мая до 10 мая в РК запрещено проводить и публиковать результаты опросов общественного мнения. По замыслу властей, это позволит избирателям спокойно и без внешнего давления подумать, кого бы они хотели видеть во главе страны.

Однако результаты последних опросов общественного мнения говорят о том, что представляющий Демократическую партию "Тобуро" Мун Чжэ Ин стал безоговорочным лидером предвыборной президентской гонки.

По данным агентства Realmeter, опубликованным 3 мая, за Мун Чжэ Ина готовы отдать свои голоса 42,4% избирателей. Рейтинг его ближайших соперников, представителя центристской Народной партии Ан Чхоль Су и кандидата от консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё составляет по 18,6%. Однако если Ан Чхоль Су растерял былую популярность (его рейтинг в лучшие времена отставал от Мун Чжэ Ина всего на 3 процентных пункта), то Хон Чжун Пхё, напротив, смог увеличить поддержку среди населения на 8,4%.

Согласно данным социологического агентства Gallup Korea, поддержка населением трех главных кандидатов распределилась следующим образом: Мун Чжэ Ин - 38%, Ан Чхоль Су - 20% и Хон Чжун Пхё - 16%.

"Один плюс два плюс два"

Несмотря на то, что в разных опросах цифры разнятся, политологи сходятся во мнении, что борьба будет проходить по формуле 1+2+2. Она означает, что Мун Чжэ Ин является явным фаворитом, два кандидата будут бороться между собой за второе место, и еще двое из числа аутсайдеров, чей рейтинг не превышает 5-8% - за четвертое. Среди последних, как считается, основная схватка развернется между Ю Сын Мин (партия "Парын") и Сим Сан Чжон (Партия справедливости). Всего же для участия в выборах зарегистрировались 13 кандидатов.

Мун Чжэ Ин, который является фактическим лидером главной оппозиционной партии, с самого начала считался фаворитом. Главным определяющим фактором в этом стал импичмент Пак Кын Хе, явившийся результатом грандиозного коррупционного скандала. Он оттолкнул избирателей от правящей консервативной партии, которую сейчас представляет Хон Чжун Пхё.

Соратник Мун Чжэ Ина по выборам 2012 года Ан Чхоль Су, который пять лет назад снял свою кандидатуру в пользу Муна, на этот раз долгое время был его главным соперником. Всего несколько недель назад разрыв в рейтингах между ними составлял несколько процентов. Однако после показанных по телевидению дебатов Ан Чхоль Су растерял свои позиции. Многие южнокорейцы отмечают, что по их итогам которых он оставил впечатление нерешительного и неуверенного в себе человека, к тому же плохо разбирающегося во внешнеполитических вопросах.

Исход предрешен?

Большинство политологов соглашаются, что Мун Чжэ Ин должен победить на предстоящих выборах, если только за остающиеся до 9 мая часы не произойдет нечто совершенно невероятное, что в корне перевернет отношение к нему избирателей. Судя по всему, пока такого поворота событий не предвидится, хотя в южнокорейской политической истории встречается немало подобных примеров.

Тем не менее, основные претенденты не ослабляют предвыборную кампанию, пытаясь в последний момент склонить на свою сторону колеблющихся.

Досрочное голосование

Считается, что местная общественность проявляет большое внимание к предстоящим выборам, а потому на них стоит ожидать высокие показатели явки. Эти ожидания экспертов подтверждаются итогами состоявшегося в стране 4-5 мая досрочного голосования на президентских выборах. Согласно сообщению Национальной избирательной комиссии (НИК), свои голоса тогда успели отдать 11,07 млн человек, или 26,06% граждан, имеющих право голоса.

Это намного больше, чем на парламентских выборах 2016 года. Тогда явка на досрочном голосовании составила 12,2%. По данным НИК, рекордно высокая явка связана с тем, что в Республике Корея наступает период праздников и многие планирующие путешествие граждане предпочли исполнить свой гражданский долг заранее.

Досрочное голосование проходило на 3,5 тыс. избирательных участках по всей стране. В нем могли принять участие все желающие избиратели, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать непосредственно в день выборов 9 мая. Все бюллетени будут храниться в опечатанных сейфах, которые вскроют лишь после окончания президентских выборов.

Основное голосование и итоги выборов

Основной день выборов назначен на 9 мая, проголосовать можно будет с 06:00 до 20:00 по местному времени (00:00 - 14:00 мск). Официальные итоги выборов и имя нового президента Республики Корея будет объявлено утром 10 мая. С учетом внеочередного характера нынешних выборов новый лидер немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода.

Причина досрочных выборов

В декабре 2016 года парламент Республики Корея объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. Уже 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

Большая часть этих обвинений связана также с близкой подругой Пак Кын Хе - Чхве Сун Силь. Следствие установило, что Чхве Сун Силь, не занимая никаких государственных постов, но пользуясь знакомством с президентом, была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений, а также имела собственный круг советников. И эта группа участвовала в принятии всех важных решений последних лет, включая назначение министров и усиление конфронтации с КНДР. Кроме того, Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принуждала ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды - Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон ($72 млн).