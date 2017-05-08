Опрос: движение "На марше" может получить 26% голосов на парламентских выборах во Франции

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Движение "На марше" может заручиться поддержкой 26% избирателей во время первого тура парламентских выборов, который пройдет 11 июня во Франции. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного компанией Harris Interactive.
По его данным, правоцентристская партия "Республиканцы" и "Национальный фронт" получат по 22% голосов, тогда как за левое движение "Неподчинившаяся Франция" проголосуют 13%, а Социалистическую партию поддержит только 8% избирателей.
Выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента), по итогам которого определится состав нового правительства, пройдут в два тура 11 и 18 июня.