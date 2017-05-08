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Президент Нигерии отправляется в Лондон для прохождения медобследования

Международная панорама
8 мая, 2:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Полномочия президента во время его отсутствия будет выполнять вице-президент страны Йеми Осинбаджо

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари сегодня ночью отправится в Лондон для дальнейшего прохождения медицинского обследования. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в воскресенье на официальной странице главы государства в Twitter.

"Президент Мухаммаду Бухари отправляется сегодня ночью в Лондон для получения медицинских консультаций от своих врачей", - говорится в релизе. Согласно распространенному заявлению, отъезд было решено отложить из-за прибытия 82 похищенных в Чибоке школьниц, переданных правительству Нигерии утром 7 мая.

Отмечается, что полномочия президента во время его отсутствия будет выполнять вице-президент страны Йеми Осинбаджо.

Продолжительность пребывания нигерийского лидера в столице Великобритании будет определена врачами. Причин для беспокойства за его здоровье нет, говорится в заявлении.

Бухари 19 января 2017 года покинул Нигерию и отправился в отпуск, во время которого проходил медицинский осмотр в Лондоне. В начале марта глава государства после восьми недель лечения вернулся на родину. После возвращения президента местные СМИ неоднократно поднимали вопрос о состоянии здоровья Бухари, опасаясь повторения истории с одним из предыдущих лидеров страны.

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Бухари, Мухаммаду
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