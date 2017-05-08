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Макрон одержал победу на выборах президента Франции

Международная панорама
8 мая, 2:44 дата обновления: 8 мая, 3:14 UTC+3

Лидер движения "На марше" набрал 66,06% голосов, за его соперницу Марин Ле Пен проголосовали 33,94% избирателей

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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© Thomas Samson/Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Иван Батырев/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции, набрав 66,06% голосов. Такие данные привели в министерстве внутренних дел республики по итогам подсчета 100% бюллетеней.

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В общей сложности, как сообщили в МВД, за Макрона проголосовали 20,7 млн избирателей.

Его соперница, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 33,94% голосов. Всего свои голоса в ее поддержку отдали более 10,6 млн французов - для "Национального фронта" это рекорд за всю историю участия его кандидатов в президентских выборах.

Общая явка во втором туре составила 74,62%. При этом 6,33% избирателей (3 млн человек) опустили в урны пустые бюллетени, не желая голосовать ни за одного из кандидатов. Еще 2,24% бюллетеней (1,06 млн) признаны недействительными.

Второй тур президентских выборов прошел во Франции в воскресенье. Марин Ле Пен сразу после объявления первых результатов голосования признала свое поражение и поздравила Макрона с победой. С успехом на президентских выборах лидера "На марше" поздравили действующий президент Франции Франсуа Олланд, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Сегодня, как ожидается, Макрон подаст в отставку с поста председателя движения "На марше". Передача президентских полномочий во Франции состоится на следующей неделе.

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