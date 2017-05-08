WSJ: Пентагон готов потратить $7,5 млрд на расширение военного присутствия в АТР

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Министерство обороны США поддержало план, предполагающий расходы в размере примерно $7,5 млрд на расширение американского военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в течение пяти лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, речь идет об "обновлении военной инфраструктуры, проведении дополнительных учений, а также размещении сил и кораблей". По оценке газеты, указанные меры рассматривают в Вашингтоне как возможность продемонстрировать заинтересованность США в данном регионе в свете роста напряженности на Корейском полуострове.

Первоначально данный план был предложен сенатором- республиканцем Джоном Маккейном (от штата Аризона). Позже его поддержали другие законодатели, а также Министр обороны США Джеймс Мэттис и глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США Харри Харрис.

Официальный представитель Пентагона капитан второго ранга Гэри Росс указал в свою очередь, что Минобороны США "по сути поддерживает" предложения Маккейна. "АТР - это приоритет для США, и министерство намерено гарантировать, что американские силы готовы ответить на новые вызовы в регионе", - приводится в статье заявление Росса.

Президент США Дональд Трамп в начале мая подписал закон о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2017 года, который ранее был принят обеими палатами американского Конгресса. Общий размер бюджета на оставшийся период текущего финансового года составит $1,1 трлн. На оборонные расходы отпущено $598,5 млрд.