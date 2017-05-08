Фараж: Ле Пен станет президентом Франции в 2022 году

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Марин Ле Пен, которая потерпела поражение в президентской гонке во Франции, сможет взять реванш на выборах 2022 года в этой стране. Такое мнение выразил в вышедшем в эфир в воскресенье интервью американскому телеканалу Fox News бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж.
По его мнению, вне зависимости от исхода выборов "евроскептицизм во Франции значительно продвинулся". "Я думаю, что Марин Ле Пен станет президентом Франции, просто, возможно, это произойдет в 2022 году", - добавил он.
"Если бы два года назад я сказал, что Марин Ле Пен будет участвовать во втором туре президентских выборов во Франции, и, вероятно, наберет около 40% голосов, то мне бы просто не поверили", - констатировал Фараж. Он выразил уверенность в том, что популярность Ле Пен будет расти и далее.
Британский политик также подчеркнул, что европейцы неизбежно разочаруются в тех принципах и идеях, на основе которых построен ЕС. "Европейский проект обречен, и Brexit, в действительности, был первым шагом на этом пути", - считает он.
Второй тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Согласно данным министерства внутренних дел республики, победу в нем одержал лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший 66,06% голосов. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% избирателей.
Фараж ранее принял решение уйти в отставку с поста лидера UKIP. Возглавляемая им партия вела активную агитацию среди населения страны в поддержку Brexit.