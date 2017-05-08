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Фараж: Ле Пен станет президентом Франции в 2022 году

Международная панорама
8 мая, 5:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства считает, что независимо от исхода выборов "евроскептицизм во Франции значительно продвинулся"

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Марин Ле Пен, которая потерпела поражение в президентской гонке во Франции, сможет взять реванш на выборах 2022 года в этой стране. Такое мнение выразил в вышедшем в эфир в воскресенье интервью американскому телеканалу Fox News бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж.

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По его мнению, вне зависимости от исхода выборов "евроскептицизм во Франции значительно продвинулся". "Я думаю, что Марин Ле Пен станет президентом Франции, просто, возможно, это произойдет в 2022 году", - добавил он.

"Если бы два года назад я сказал, что Марин Ле Пен будет участвовать во втором туре президентских выборов во Франции, и, вероятно, наберет около 40% голосов, то мне бы просто не поверили", - констатировал Фараж. Он выразил уверенность в том, что популярность Ле Пен будет расти и далее.

Британский политик также подчеркнул, что европейцы неизбежно разочаруются в тех принципах и идеях, на основе которых построен ЕС. "Европейский проект обречен, и Brexit, в действительности, был первым шагом на этом пути", - считает он.

Второй тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Согласно данным министерства внутренних дел республики, победу в нем одержал лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший 66,06% голосов. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% избирателей.

Фараж ранее принял решение уйти в отставку с поста лидера UKIP. Возглавляемая им партия вела активную агитацию среди населения страны в поддержку Brexit.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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