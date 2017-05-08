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С начала конфликта в Южном Судане свои дома покинули более миллиона детей

Международная панорама
8 мая, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Дети составляют 62% из более чем 1,8 миллиона беженцев из Южного Судана

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более одного миллиона детей были вынуждены покинуть свои дома с момента начала конфликта в Южном Судане в 2013 году. Об этом сообщают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно последним данным УВКБ, дети составляют 62% из более чем 1,8 миллиона беженцев из Южного Судана. Большая часть ищет убежища в Уганде, Кении, Эфиопии и Судане. В свою очередь в пределах территории африканской страны более тысячи детей были убиты или ранены с начала конфликта, а около 1,14 миллиона детей стали вынужденными переселенцами.

"Тот ужасающий факт, что почти каждый пятый ребенок в Южном Судане был вынужден бежать, показывает, насколько разрушительным является этот конфликт для самых уязвимых (граждан)", - заявили в региональном отделении ЮНИСЕФ в Восточной и Южной Африке.

Конфликт в африканской стране начался декабре 2013 года между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является его бывший заместитель Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Несмотря на подписанное в августе 2015 года мирное соглашение, в июле этого года в столице страны Джубе возобновились ожесточенные столкновения. По данным ООН, за время конфликта в стране, которая обрела независимость в 2011 году, погибли не менее 10 тысяч человек и свыше 3,6 млн были вынуждены покинуть свои дома.

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