Politico: Обама призвал конгрессменов оставить программу медстрахования в США

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама призвал членов конгресса проявить "политическую смелость" и не отменять его программу медицинского страхования Obamacare. Об этом сообщила в воскресенье газета Politico.

По ее информации, это первое публичное заявление бывшего американского лидера по поводу законопроекта об отмене и замене программы льготного медицинского страхования, который был принят на заседании Палаты представителей Конгресса США в четверг, 4 мая. "Я искренне надеюсь, и миллионы также искренне надеются на то, что такая смелость все-таки возможна. Я надеюсь, нынешние члены Конгресса признают, что нужно мало смелости, чтобы помочь тем, кто уже могуществен и влиятелен, но требуется больше мужества для того, чтобы отстаивать права уязвимых, больных, слабых", - цитирует издание слова Обамы. "Надеюсь, они понимают, что под мужеством подразумевается не только политически целесообразные действия, но и действия, которые мы глубоко в наших сердцах считаем правильными", - отметил бывший глава США.

Ранее руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс выразил мнение, что Сенат Конгресса США в конечном счете поддержит инициативу об отмене и замене Obamacare в стране, хотя, возможно, и внесет изменения в соответствующий законопроект.

Фактически данная инициатива призвана снизить уровень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании от 2010 года, инициатором которого выступал предыдущий президент Барак Обама.

Замена указанной программы была одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Попытка выполнить его в конце марта сорвалась из-за разногласий в самой правящей Республиканской партии. Впоследствии часть разногласий была улажена.