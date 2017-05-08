Япония заявила протест КНР в связи с очередным заходом китайских кораблей в воды у Сенкаку

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ТОКИО, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония заявила протест КНР в связи с очередным заходом китайских сторожевых кораблей в акваторию у островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.
Отмечается, что протест был выражен китайскому послу в Токио по телефону, а также через посольство Японии в Пекине. Четыре сторожевых корабля КНР вошли сегодня утром в акваторию островов Сенкаку, которые находятся под административным контролем Японии.
По данным береговой охраны Японии, это уже 12-й заход китайских кораблей в воды у Сенкаку в этом году. Также сообщается, что отдел по сбору информации при кризисном штабе канцелярии премьер-министра Японии был переименован в стратегический отдел.
Территориальный спор между КНР и Японией по поводу группы необитаемых островов обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о их покупке у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами.
С тех пор Пекин регулярно направляет свои корабли в прилегающие к архипелагу воды, иногда они заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.