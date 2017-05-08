Полиция задержала более 140 участников несанкционированной манифестации в Париже

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Парижская полиция задержала 141 участника "антикапиталистической" манифестации, которая была проведена левыми радикалами в воскресенье вечером после объявления результатов президентских выборов. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) по данным, полученным из источников в правоохранительных органах.

Согласно этим сведениям, большинство задержанных были вскоре отпущены. В настоящее время под стражей находятся девять человек.

В Париже в несанкционированной манифестации участвовали более 300 радикально настроенных молодых людей, одетых в черное. Они выкрикивали лозунг "Ни Макрона, ни Ле Пен", провоцировали сотрудников полиции, бросая в их сторону бутылки и камни. Для усмирения демонстрантов был применен слезоточивый газ. Манифестация проводилась в квартале Менильмонтан на северо-востоке столицы.

Аналогичные акции крайне левые, называющие себя "антифашистами" и "антикапиталистами", провели в целом ряде других крупных городов Франции - в Лионе, Нанте и Гренобле. В каждой из них участвовало по несколько сотен человек.