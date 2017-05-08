В ДНР сообщили о ранении мирного жителя в результате украинского обстрела

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ДОНЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Мирный житель получил осколочное ранение при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"В поселке Трудовские в результате обстрела со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) осколочное ранение получил мужчина 1974 года рождения. Состояние пострадавшего уточняется", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей (ДАН).
Накануне в ДНР сообщали, что при обстреле той же западной окраины Донецка ранение получил мужчина 1977 года рождения.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.