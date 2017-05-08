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Первый визит в качестве президента Франции Макрон совершит в Берлин

Международная панорама
8 мая, 10:31 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Отмечается, что перед поездкой в Германию избранный президент может посетить подразделения французских войск, действующие за границей

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ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Германия будет первой страной, которую посетит избранный президент Франции Эмманюэль Макрон с политическим визитом. Это подтвердила в эфире телеканала CNews Сильви Гулар, евродепутат и представитель партии "Демократическое движение", выступающей в поддержку лидера движения "На марше".

"Первый свой визит Эмманюэль Макрон в качестве президента совершит в Германию", - сказала Гулар.

Ранее, в ходе предвыборной кампании, сам Макрон неоднократно заявлял о таких планах начала своей внешнеполитической деятельности в случае победы на выборах. В воскресенье, после объявления результатов выборов, Эмманюэль Макрон уже провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, который прошел "в очень теплой атмосфере", как сообщили представители его движения.

По сведениям этих же источников, приводимых агентством France-Presse (AFP), визит Макрона в Берлин "будет весьма кратким".

Со своей стороны Сильви Гулар уточнила, что "вполне вероятно, что перед поездкой в Германию Эмманюэль Макрон посетит подразделения французских войск, действующие за границей". Сам Макрон не исключал такой возможности в ходе предвыборных интервью.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция Германия
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