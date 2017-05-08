Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре населенных пункта в САР присоединились к режиму прекращения огня

Международная панорама
8 мая, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, достигло почти 1,5 тысяч

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Четыре соглашения о присоединении сирийских населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий подписаны в течение суток, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР). К соглашению присоединились населенные пункты Хабаб в провинции Деръа, Эль-Маталех в провинции Дамаск, Схита и Эль-Книф в провинции Эль-Кунейтра.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1,483 тыс. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 213", - говорится в сообщении Центра.

В провинции Алеппо местному населению за сутки доставлено шесть тонн питьевой воды; гуманитарная помощь оказана 1,88 тыс. человек. Всего проведено гуманитарных акций - 1,181 тыс.

По линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз общим весом в 21 тонну.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Захарченко обвинил Киев в организации взрывов в районе комплекса Саур-Могила
2
В Ростовской области похищен трехлетний ребенок
3
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
4
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
5
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
7
Жан-Мари Ле Пен назвал причины поражения дочери на выборах президента Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама