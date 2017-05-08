Четыре населенных пункта в САР присоединились к режиму прекращения огня

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Четыре соглашения о присоединении сирийских населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий подписаны в течение суток, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР). К соглашению присоединились населенные пункты Хабаб в провинции Деръа, Эль-Маталех в провинции Дамаск, Схита и Эль-Книф в провинции Эль-Кунейтра.
"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1,483 тыс. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 213", - говорится в сообщении Центра.
В провинции Алеппо местному населению за сутки доставлено шесть тонн питьевой воды; гуманитарная помощь оказана 1,88 тыс. человек. Всего проведено гуманитарных акций - 1,181 тыс.
По линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз общим весом в 21 тонну.