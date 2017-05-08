В Одессе отменили крестный ход ко Дню Победы из-за возможных провокаций

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КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) отменила Крестный ход в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из соображений безопасности. Об этом сообщил глава Миссионерского отдела Одесской епархии Олег Мокряк.
"Нас предупредили о возможных провокациях, а потому попросили не проводить крестный ход. Выражаем благодарность всем тем, кто имел решимость пройти по тем местам, где наши мужественные предки героически защищали родной город Одессу от немецко-фашистских захватчиков и проливали свою кровь за наше светлое будущее", - написал он в Facebook.
Глава Миссионерского отдела Одесской епархии подчеркнул, что "обязанность православной церкви - вспоминать тех, кто погиб в той священной войне и возносить за них молитвы", в связи с чем 9 мая во всех храмах епархии будут заупокойные богослужения о погибших воинах.
Планировалось, что крестный ход пройдет с 9 по 12 мая по одесскому Поясу Славы. Как отмечали организаторы, к акции могли присоединиться все желающие, чтобы помолиться о мире и благополучии на Украине и в Одессе.