Советник Макрона: президент будет придерживаться жесткой линии на переговорах по Brexit

Каррера осенью не поверил бы словам, что приведет "Спартак" к чемпионствуСпорт 8 мая, 12:51
Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону под Лигу чемпионовСпорт 8 мая, 12:12
Путин поздравил глав ряда государств с Днем ПобедыПолитика 8 мая, 12:11
Россия поддерживает продление сделки с ОПЕК после 2017 годаЭкономика и бизнес 8 мая, 11:58
Агент подтвердил, что Дик Адвокат возглавит сборную Нидерландов по футболуСпорт 8 мая, 11:40
Шарапова заявила, что участие в Уимблдоне много значит для нееСпорт 8 мая, 11:19
В Астрахани прошел автомобильный флешмоб, приуроченный ко Дню ПобедыОбщество 8 мая, 11:11
"Чикаго" надеется, что хоккеист Шалунов окажется в клубе через два-три годаСпорт 8 мая, 10:58
Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во ФранцииПолитика 8 мая, 10:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Эмманюэль Макрон будет придерживаться жесткой линии на переговорах об условиях выхода Великобритании из ЕС, но не планирует стремиться наказывать Соединенное Королевство за намерение покинуть сообщество. Об этом заявил в интервью телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" советник избранного президента Франции по экономическим вопросам Жан Пизани-Ферри.
По его словам, никто не заинтересован в таком варианте выхода Соединенного Королевства, при котором произойдет разрыв установленных связей между Великобританией и странами континентальной Европы. Наоборот, стороны переговоров осознают все выгоды от сохранения сотрудничества в сферах экономики и безопасности.
"В то же время у нас имеются разнонаправленные интересы по некоторым аспектам этих переговоров. Это будут трудные переговоры, он (Макрон) сам будет трудным переговорщиком", - подчеркнул Пизани-Ферри. По его словам, даже несмотря на то, что Макрон преследует цель укрепления ЕС, он не стремится к тому, чтобы Великобритания понесла бы возмездие за свое решение выйти из блока.
Отвечая на вопрос о том, намерен ли Париж каким-либо образом наказать Лондон за Brexit, Пизани-Ферри сказал: "Наказать? Разумеется, нет, но Макрон верит в то, что сегодня (объединенная) Европа является частью решения тех проблем, с которыми мы сталкиваемся".