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Советник Макрона: президент будет придерживаться жесткой линии на переговорах по Brexit

Международная панорама
8 мая, 12:03 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

По словам Жана Пизани-Ферри, несмотря на то, что Макрон преследует цель укрепления ЕС, он не стремится к тому, чтобы Великобритания понесла бы возмездие за свое решение выйти из блока

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ЛОНДОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Эмманюэль Макрон будет придерживаться жесткой линии на переговорах об условиях выхода Великобритании из ЕС, но не планирует стремиться наказывать Соединенное Королевство за намерение покинуть сообщество. Об этом заявил в интервью телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" советник избранного президента Франции по экономическим вопросам Жан Пизани-Ферри.

По его словам, никто не заинтересован в таком варианте выхода Соединенного Королевства, при котором произойдет разрыв установленных связей между Великобританией и странами континентальной Европы. Наоборот, стороны переговоров осознают все выгоды от сохранения сотрудничества в сферах экономики и безопасности.

"В то же время у нас имеются разнонаправленные интересы по некоторым аспектам этих переговоров. Это будут трудные переговоры, он (Макрон) сам будет трудным переговорщиком", - подчеркнул Пизани-Ферри. По его словам, даже несмотря на то, что Макрон преследует цель укрепления ЕС, он не стремится к тому, чтобы Великобритания понесла бы возмездие за свое решение выйти из блока.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Париж каким-либо образом наказать Лондон за Brexit, Пизани-Ферри сказал: "Наказать? Разумеется, нет, но Макрон верит в то, что сегодня (объединенная) Европа является частью решения тех проблем, с которыми мы сталкиваемся".

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Макрон, Эмманюэль
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Франция
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