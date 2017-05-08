Дамаск будет соблюдать условия меморандума по созданию зон деэскалации в Сирии

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БЕЙРУТ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Правительство Сирии поддерживает подписанный 4 мая в Астане меморандум по созданию зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил на пресс-конференции в Дамаске вице-премьер и министра иностранных дел арабской республики Валид Муаллем.
"Мы рассчитываем, что его реализация позволит провести размежевание между вооруженной оппозицией, которая согласилась на перемирие, и террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе группировки запрещены в РФ - прим. ТАСС)", - сказал он.
По словам главы МИД, правительственные войска "будут соблюдать условия меморандума, однако в случае его нарушения со стороны любых формирований дадут решительный ответ".