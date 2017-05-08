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Глава Еврокомиссии предостерег Турцию от введения смертной казни

Международная панорама
8 мая, 13:44 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Жан-Клод Юнкер также заявил, что, несмотря на нынешние разногласия между Брюсселем и Анкарой, он рассчитывает на тесные отношения с Турцией в будущем

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БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Введение Турцией смертной казни станет будет означать ее отказ от переговорного процесса по вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью, которое было опубликовано в немецкой газете Rheinische Post.

"Если введение смертной казни окажется чем-то большим, нежели просто риторикой, то это станет однозначным отречением Турции от европейской семьи. Это было бы равносильно окончанию переговоров (о вступлении в ЕС - прим. ТАСС), поскольку основу нашего сообщества составляют уважение к демократии, прав человека и международного права. Эти ценности исключают смертную казнь", - сказал он.

Юнкер также заявил, что, несмотря на нынешние разногласия между Брюсселем и Анкарой, рассчитывает на тесные отношения с Турцией в будущем. По его словам, "судьба Турции тесно связана с Европейским союзом". "Мне бы хотелось, чтобы в будущем было так же", - сказал он.

16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что "первым делом" обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни.

Пресс-секретарь германского правительства Штеффен Зайберт в минувшую пятницу заявил, что ФРГ использует все законные средства, чтобы запретить проведение референдума по этому вопросу на своей территории.

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Темы
Конституционный референдум в Турции
Персоны
Юнкер, Жан-Клод Эрдоган, Реджеп Тайип
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