Глава Еврокомиссии предостерег Турцию от введения смертной казни

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БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Введение Турцией смертной казни станет будет означать ее отказ от переговорного процесса по вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью, которое было опубликовано в немецкой газете Rheinische Post.
"Если введение смертной казни окажется чем-то большим, нежели просто риторикой, то это станет однозначным отречением Турции от европейской семьи. Это было бы равносильно окончанию переговоров (о вступлении в ЕС - прим. ТАСС), поскольку основу нашего сообщества составляют уважение к демократии, прав человека и международного права. Эти ценности исключают смертную казнь", - сказал он.
Юнкер также заявил, что, несмотря на нынешние разногласия между Брюсселем и Анкарой, рассчитывает на тесные отношения с Турцией в будущем. По его словам, "судьба Турции тесно связана с Европейским союзом". "Мне бы хотелось, чтобы в будущем было так же", - сказал он.
16 апреля президент Турции Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что "первым делом" обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни.
Пресс-секретарь германского правительства Штеффен Зайберт в минувшую пятницу заявил, что ФРГ использует все законные средства, чтобы запретить проведение референдума по этому вопросу на своей территории.