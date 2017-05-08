СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны силовой операции

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КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры задержали группу торговцев оружием из зоны проведения силовой операции на востоке страны. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.
"Оперативники Одесского управления СБ Украины задержали одного из участников группировки при попытке продажи автомата Калашникова с патронами. В ходе одновременных обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных из военных арсеналов", - отметили в ведомстве. Были обнаружены автомат Калашникова, три винтовки Мосина, два гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат "РАК", винтовка с маркировкой "ММГ ВМ", винтовка калибра 32 мм, два пистолета Макарова и "ТТ", пистолет "Форт-12 М" с глушителем, пистолет-пулемет "РМ-63 ЯАК".
Торговцы хранили также 10 гранат к подствольному гранатомету "ВОГ-25", гранату РГД-5 и две "РГО", несколько тротиловых шашек, четыре сигнальные мины и почти пять тысяч патронов различного калибра. По месту жительства одного из фигурантов изъято оборудование для изготовления боевых патронов.
По информации пресс-центра СБУ, открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Ношение, хранение или сбыт огнестрельного оружия", грозит лишением свободы на срок от двух до пяти лет.