Мэй призвала британцев голосовать за ее партию для эффективных переговоров по Brexit

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ЛОНДОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Тереза Мэй хотела бы иметь на предстоящих переговорах об условиях Brexit с властями ЕС столь же действенный мандат, как и у избранного президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом она заявила на встрече со сторонниками тори в лондонском избирательном округе Западный Хэрроу в ходе агитационной кампании, предшествующей досрочным всеобщим выборам 8 июня.
"Вчера Франция избрала нового президента. Его избрали, наделив мандатом с широкими полномочиями, что делает его позицию на переговорах сильной. Мы должны гарантировать, чтобы столь же действенный мандат для ведения переговоров был бы и у Великобритании. И каждый голос, отданный за меня и мою команду, усилит мою позицию на этих переговорах", - сказала Мэй под аплодисменты собравшейся публики.
По ее словам, сильные позиции каждой из сторон и того британского правительства, которое будет сформировано после июньских выборов, "пойдут на пользу как Великобритании, так и Франции".
В понедельник советник избранного президента Франции по экономическим вопросам Жан Пизани-Ферри заявил в интервью Би-би-си, что Макрон будет придерживаться жесткой линии на переговорах об условиях выхода Великобритании из ЕС, но не планирует наказывать Соединенное Королевство за намерение покинуть сообщество.