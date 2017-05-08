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Басурин: нацбатальон "Азов" получил приказ провести зачистки сторонников ДНР под Донецком

Международная панорама
8 мая, 14:11 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 8, мая. /ТАСС

По его словам, этот факт свидетельствует о продолжении подготовки к активизации военных действий со стороны Киева

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ДОНЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Бойцы украинского националистического формирования "Азов" получили приказ провести зачистки сторонников провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подконтрольных Киеву Марьинке и Красногоровке под Донецком. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой установлено, что на подразделение полка нацгвардии "Азов", ранее прибывшее в район Красногоровки и Марьинки, дополнительно возложена задача проведения зачистки указанных населенных пунктов от лиц, подозреваемых в содействии вооруженным силам ДНР", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Как указал Басурин, этот факт свидетельствует о продолжении подготовки к активизации военных действий со стороны Киева.

В конце марта разведке ДНР стало известно о подготовке к переброске в район Донецка бойцов полка специального назначения "Азов". В частности, проводился поиск жилья для расквартирования украинских военных в пределах населенных пунктов к югу от Донецка.

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