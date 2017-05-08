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Иран пригрозил нанесением ударов по террористам на территории Пакистана

Международная панорама
8 мая, 14:30 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Поводом для этого стал недавний инцидент на ирано-пакистанской границе, когда военнослужащие пограничной службы Ирана подверглись обстрелу с пакистанской территории

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ТЕГЕРАН, 8 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иранские вооруженные силы будут наносить удары по террористам, где бы они ни находились, в том числе на территории Пакистана. Об этом заявил новостному телеканалу IRINN начальник Генштаба ВС ИРИ дивизионный генерал Мохаммад Хосейн Багери.

"Существующая ситуация является для нас полностью неприемлемой. Мы рассчитываем, что пакистанские власти возьмут границу под контроль, выдадут (Ирану - прим. ТАСС) террористов и ликвидируют их базы. В случае продолжения нападений (с пакистанской территории - прим. ТАСС) сокрушительным ударам будут подвергнуты укрытия и схроны террористов, где бы они ни находились", - указал иранский генерал.

Поводом для этого заявления стал недавний инцидент на ирано-пакистанской границе. 26 апреля военнослужащие пограничной службы Ирана во время патрулирования подверглись обстрелу с пакистанской территории в районе Мирджаве в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. В результате десять пограничников - два младших офицера и восемь рядовых - погибли, еще трое получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"). Это название используется боевиками самой группировки, иранские же официальные лица и СМИ применяют к ней иной термин - "Джейш аз-Зольм" ("Армия насилия").

Эта экстремистская организация базируется в Пакистане и совершает теракты и диверсии на юго-востоке Ирана. Она была создана в 2012 году и стала преемницей разгромленной иранскими силами безопасности террористической группировки "Джундалла" ("Воины Аллаха").

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