Дамаск будет считать враждебными иорданские войска в случае их вторжения

БЕЙРУТ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Правительство Сирии не собирается вступать в конфронтацию с Иорданией, однако Дамаск будет считать Амман агрессором, если ВС королевства вторгнутся на территорию республики. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

"Мы знаем, какую роль играет Иордания с самого начала конфликта, нам известно о существовании баз по подготовке боевиков и командных пунктов на ее территории", - отметил он.

Как подчеркнул дипломат, "вопроса о вступлении в конфронтацию с соседним королевством не стоит". "Однако, если иорданские войска вторгнуться в Сирию без координации с ее правительством, мы будем рассматривать их как враждебные силы", - предупредил вице-премьер.

Как отмечает газета Addiyar, эти слова Муаллема стали ответом на появившиеся сегодня в иорданских СМИ сообщения о том, что Амман "при необходимости будет защищать свои границы, углубляясь на территорию Сирии".

В королевстве в воскресенье начались маневры под кодовым названием "Лев готовится к прыжку" с участием 20 стран, в том числе США и ряда других государств-членов НАТО. Как заявил официальный представитель иорданской армии бригадный генерал Халед аш-Шираа, маневры продлятся до 18 мая.