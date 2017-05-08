Суд в Египте смягчил приговоры по делу об организации беспорядков исламистами в 2013 году

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КАИР, 8 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Духовный наставник запрещенной в Египте ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) Мухаммед Бадиа и два представителя его окружения приговорены к пожизненному заключению по делу об организации беспорядков и провокации насилия летом 2013 года. Такое решение принял столичный уголовный суд на повторном уголовном процессе. Еще 15 человек получили по пять лет тюремного заключения, 21 - оправдан.
В ходе повторного рассмотрения дела, связанного с выдвинутыми против руководства ассоциации обвинений в создании оперативного штаба в августе 2013 года во время разгона исламистских митингов в Каире, организованных после отстранения военными от власти президента Мухаммеда Мурси, судьи смягчили приговоры. Как утверждало обвинение, штаб, через который лидеры исламистов вели подрывную деятельность, был создан ими с целью посеять хаос и "противостоять государству".
Именно под руководством этих лиц, как считалось, совершались многочисленные атаки на полицейские участки, госучреждения и частную собственность, церкви и военные объекты. В задачи штаба входило распространение заведомо ложной информации о погибших и пострадавших, а также создание за рубежом видимости потери новыми властями контроля над ситуацией с тем, чтобы вновь вернуться к руководству страной.
Первоначально в 2015 году 13 обвиняемых, в том числе Бадиа, были приговорены к смертной казни, остальные получили пожизненные сроки заключения. Осужденные подали апелляцию на приговоры, и в том же году Кассационный суд страны постановил направить уголовное дело на пересмотр.