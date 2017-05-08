Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юнкер: Европа рискует потерять политическое влияние в мире

Международная панорама
8 мая, 14:46 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков

"Ни одна из стран Европы лет через 10 не будет в составе семи самых развитых промышленных стран", - отметил глава ЕК

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Доля Европейского союза (ЕС) в мировой экономике сокращается, параллельно с этим появляются риски, что сообщество потеряет и политическое влияние. Об этом заявил в Берлине глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

"Европа теряет вес в экономическом плане и рискует потерять политическое влияние, - заявил он. - Сейчас ее доля в мировой экономике составляет 25-30%, а в следующие годы упадет ниже 20%". "Ни одна из стран Европы лет через 10 не будет в составе семи самых развитых промышленных стран", - отметил глава ЕК.

Юнкер присутствует в Берлине на презентации книги главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Юнкер, Жан-Клод Габриэль, Зигмар
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Эстонии россиянин приговорен к пяти годам тюрьмы за шпионаж
2
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
5
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
6
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама