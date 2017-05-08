Юнкер: Европа рискует потерять политическое влияние в мире

БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Доля Европейского союза (ЕС) в мировой экономике сокращается, параллельно с этим появляются риски, что сообщество потеряет и политическое влияние. Об этом заявил в Берлине глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

"Европа теряет вес в экономическом плане и рискует потерять политическое влияние, - заявил он. - Сейчас ее доля в мировой экономике составляет 25-30%, а в следующие годы упадет ниже 20%". "Ни одна из стран Европы лет через 10 не будет в составе семи самых развитых промышленных стран", - отметил глава ЕК.

Юнкер присутствует в Берлине на презентации книги главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.