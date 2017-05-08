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Меркель выразила поддержку главе минобороны после серии скандалов в Бундесвере

Международная панорама
8 мая, 14:59 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Ранее стало известно, что кадровый военнослужащий немецкой армии на протяжении года выдавал себя за беженца и, как предполагает прокуратура, готовил теракт на территории ФРГ

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БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, которая оказалась под огнем критики из-за серии скандалов в рядах вооруженных сил (Бундесвер - прим. ТАСС), может быть уверена в поддержке со стороны правительства. Об этом заявила на пресс- конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Фон дер Ляйен пытается пролить свет на произошедшее в рядах Бундесвера, и я считаю правильным, что она указывает на недочеты. При этом считаю странным, что в ее адрес делают упреки из-за ее решительных действий", - сказала глава кабмина.

"Она пользуется любой поддержкой, в которой нуждается, чтобы прояснить все обстоятельства (произошедшего - прим. ТАСС) и принять соответствующие меры", - отметила Меркель.

27 апреля стало известно, что кадровый военнослужащий немецкой армии на протяжении года выдавал себя за беженца. Он придерживался праворадикальных взглядов и, как предполагает прокуратура, готовил террористический акт на территории ФРГ.

Кроме того, 6 мая еженедельник  Der Spiegel сообщил о том, что в одном из гарнизонов Бундесвера, расположенном в городе Донауэшинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг), эксперты нашли витрину со стальными касками времен Третьего рейха и атрибутикой вооруженных сил нацистской Германии.

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