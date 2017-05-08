Дамаск привержен национальному примирению, несмотря на отсутствие прогресса в Женеве

БЕЙРУТ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийское правительство будет продолжать следовать курсом национального примирения, несмотря на отсутствие прогресса на переговорах в Женеве. Об этом заявил на пресс-конференции в Дамаске вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. По его словам, делегация правительства присутствует на всех заседаниях, которые проходят в Женеве под эгидой ООН.

"К сожалению, процесс переговоров в Женеве топчется на месте, и пока неизвестна дата созыва нового раунда межсирийского диалога", - сообщил глава МИД.

При этом Муаллем отметил, что "вместо патриотической оппозиции, думающей о своей родине, в переговорах участвуют те, кто получает указания от своих зарубежных хозяев". В этом, по его мнению, кроется причина отсутствия прогресса в Женеве.

"В такой ситуации у нас остается одна альтернатива - продолжать процесс национального примирения, и мы протягиваем руки всем, кто хочет сложить оружие и договориться с властями", - подчеркнул Муаллем.

Вице-премьер сообщил о вступлении сегодня в силу соглашения о локальном примирении в столичных пригородах Кабун и Берзи, откуда будут выведены вооруженные группировки. "Мы договариваемся также об освобождении от бандформирований (палестинского) лагеря Ярмук под Дамаском", - сказал он.

Как считает Муаллем, "сирийские граждане почувствовали важность и эффективность локальных примирений".