Дамаск привержен национальному примирению, несмотря на отсутствие прогресса в Женеве

Теодосич: баскетболисты ЦСКА находятся под давлением перед "Финалом четырех" ЕвролигиСпорт 8 мая, 15:23
Итудис: баскетболистам ЦСКА важно избежать травм перед стартом "Финала четырех" ЕвролигиСпорт 8 мая, 14:57
Отек легких мог стать причиной смерти олимпийского чемпиона бобслеиста ХолкомбаСпорт 8 мая, 14:43
Писарев: слабость "Зенита" и ЦСКА позволила "Спартаку" стать чемпионом РоссииСпорт 8 мая, 14:41
Юран: "Спартак" провалился бы в чемпионате РФПЛ на багаже АленичеваСпорт 8 мая, 14:31
В "Мосводосток" поступило более 20 заявок на ликвидацию подтоплений на улицах городаМосква 8 мая, 14:20
Мэй призвала британцев голосовать за ее партию для эффективных переговоров по BrexitМеждународная панорама 8 мая, 14:04
Президент ФИФА Инфантино не видит экономических проблем в организацииСпорт 8 мая, 13:38
Грайсс займет место в воротах сборной Германии в матче с командой России на ЧМ по хоккеюСпорт 8 мая, 13:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийское правительство будет продолжать следовать курсом национального примирения, несмотря на отсутствие прогресса на переговорах в Женеве. Об этом заявил на пресс-конференции в Дамаске вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. По его словам, делегация правительства присутствует на всех заседаниях, которые проходят в Женеве под эгидой ООН.
"К сожалению, процесс переговоров в Женеве топчется на месте, и пока неизвестна дата созыва нового раунда межсирийского диалога", - сообщил глава МИД.
При этом Муаллем отметил, что "вместо патриотической оппозиции, думающей о своей родине, в переговорах участвуют те, кто получает указания от своих зарубежных хозяев". В этом, по его мнению, кроется причина отсутствия прогресса в Женеве.
"В такой ситуации у нас остается одна альтернатива - продолжать процесс национального примирения, и мы протягиваем руки всем, кто хочет сложить оружие и договориться с властями", - подчеркнул Муаллем.
Вице-премьер сообщил о вступлении сегодня в силу соглашения о локальном примирении в столичных пригородах Кабун и Берзи, откуда будут выведены вооруженные группировки. "Мы договариваемся также об освобождении от бандформирований (палестинского) лагеря Ярмук под Дамаском", - сказал он.
Как считает Муаллем, "сирийские граждане почувствовали важность и эффективность локальных примирений".