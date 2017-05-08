Порошенко распорядился разместить мемориал АТО на территории музея Второй мировой войны

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КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что мемориал участникам силовой операции (официально именуемой Киевом "антитеррористической операцией") в Донбассе будет размещен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
"Считаю, что лучшей исторической локации для размещения мемориала украинских героев, чем эти высокие холмы правого берега Днепра, не найти, - сказал он во время открытия фотовыставки "Четвертое поколение" в Киеве. - Следовательно, вся эта территория, где будут размещаться, в частности Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, а также будущий Мемориальный комплекс участникам антитеррористической операции, должен стать единственным Мемориалом украинских героев".
Порошенко подчеркнул, что "политическое решение уже принято". По мнению президента, такой подход будет символизировать связь разных поколений "защитников Украины".
29 августа 2015 года Порошенко подписал указ "О мерах по созданию мемориала украинских героев". В частности, был создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию комплекса. В обсуждении художественных и архитектурных решений относительно комплекса принимали участие общественные активисты и инициативные группы.
После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Украины Виктора Януковича на востоке, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года объявили о начале силовой операции в Донбассе, в которой активное участие приняли так называемые добровольческие батальоны, сформированные из активистов "евромайдана" и "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе и гибели тысяч людей.
Лишь в февраля 2015 года благодаря усилиям лидеров стран "нормандской четверки" удалось остановить огонь и начать мирный процесс.