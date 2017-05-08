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СМИ: Турция построит стену на границе с Ираном

Международная панорама
8 мая, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Это будет сделано с целью воспрепятствовать атакам курдских боевиков

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Анкара намерена отгородиться стеной от Ирана, чтобы воспрепятствовать атакам курдских боевиков. Об этом сообщила в понедельник газета Hurriyet Daily News со ссылкой на власти Турции.

"РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) имеет множество лагерей на территории Ирана вдоль границы с Турцией. В этих лагерях размещены от 800 до 1 тыс. курдских боевиков. Они пересекают границу, совершают атаки на территории Турции и бегут обратно", - заявил изданию источник в руководстве Турции.

"Чтобы препятствовать этому, мы планируем построить 70-километровую стену на границах провинций Агры и Ыгдыр с Ираном, а на остальной части границы возвести сторожевые башни, металлическое заграждение, а также установить прожекторы", - добавил чиновник.

Ирано-турецкая граница тянется с севера на юг более чем на 500 км. С Исламской Республикой граничат турецкие провинции Хаккяри, Ван, Агры, Ыгдыр, где проживает значительное число этнических курдов.

К апрелю этого года Турция возвела 556 км бетонной стены на границе с Сирией, где бушует гражданская война. Всего на сирийско-турецкой границе Анкара планирует построить 825 км заграждения к середине этого года. Этот пограничный барьер будет представлять собой сплошную стену из бетонных блоков весом по 7 тонн, шириной 2 и высотой 3 метра с колючей проволокой.

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