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ВВС НАТО в течение недели ни разу не сопровождали самолеты РФ

Международная панорама
8 мая, 16:39 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

Последний раз 28 апреля пилоты ВВС Нидерландов на истребителях F-16 Fighting Falcon сопровождали перелет из Калининградской области российских Ту-134 и пары Су-27, сообщает министерство обороны Литвы

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ВИЛЬНЮС, 8 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Истребители НАТО, по ротации базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, в течение недели ни разу не были подняты в воздух для сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщило министерство обороны Литвы.

"На прошлой неделе, с 1 по 7 мая, сопровождение российских военных самолетов в небе неподалеку от границ Литвы не осуществлялось", - отметило ведомство. Последний раз, по его данным, 28 апреля пилоты ВВС Нидерландов на истребителях F-16 Fighting Falcon сопровождали перелет из Калининградской области российских Ту-134 и пары Су-27.

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственными техническими средствами, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года, сменяясь каждые четыре месяца, четверка истребителей базируется в Зокняй. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили в Эстонии на авиабазе Эмари.

В начале мая голландский контингент в Зокняй сменили пилоты ВВС Польши.

Всего в 2016 году, по версии литовского минобороны, ВВС НАТО из Зокняй 110 раз сопровождали российские военные самолеты, в 2015 году это делалось 160 раз, в 2014 году - 140 раз.

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