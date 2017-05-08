Спецдокладчик ООН: власти КНДР предпринимают шаги для улучшения положения инвалидов

ПХЕНЬЯН, 8 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Правительство КНДР предпринимает шаги для улучшения положения инвалидов. Об этом заявила на пресс-конференции в Пхеньяне специальный докладчик по правам инвалидов Совета ООН по правам человека (СПЧ) ООН Каталина Девандас-Агилар, которая находится с визитом в КНДР.

В рамках оценочной миссии делегация ООН встретилась с представителями правительства, руководителями Национальной ассоциации по делам лиц с ограниченными физическими возможностями, посетила ряд предназначенных для них учреждений, включая детские.

В целом, отметила Агилар, правительство КНДР "предпринимает шаги, в том числе на законодательном уровне, для улучшения положения инвалидов". Речь, в частности, идет о расширении возможностей участия в общественной жизни, спортивных мероприятиях.

В то же время она рекомендовала властям страны принять меры для учреждения обществ в защиту прав инвалидов не только на центральном, но и на региональном уровне, создать приемлемые условия для их поступления в высшие учебные заведения. Девандас-Агилар поблагодарила власти КНДР за оказанное ей содействие.

Она обратилась к представленным в Пхеньяне международным гуманитарным организациям с призывом разрабатывать программы содействия инвалидам в рамках оказания помощи стране.

Делегация изучит документы, определяющие положение инвалидов в КНДР. Полный доклад по итогам своей поездки Девандас-Агилар представит на заседании СПЧ ООН в Женеве в марте будущего года. По ее словам, основная цель спецдокладчика по правам инвалидов заключается в получении информации не только о достигнутом прогрессе в этой сфере, но и о существующих трудностях и проблемах.