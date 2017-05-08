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Вандалы уничтожили аллею берез, высаженную в память о жертвах в Доме профсоюзов Одессы

Международная панорама
8 мая, 16:58 UTC+3 КИЕВ 8 мая. КИЕВ 8, мая. /ТАСС

В "Оппозиционном блоке" уверены, что акт вандализма совершен представителями радикальных и пронационалистически настроенных организаций

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КИЕВ 8 мая. /ТАСС/. Вандалы уничтожили в городе Южном Одесской области аллею из 48 берез, высаженную в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба "Оппозиционного блока".

"В одесской региональной организации "Оппозиционного блока" уверены, акт вандализма совершен представителями радикальных и пронационалистически настроенных организаций, которые на протяжении последних трех лет совершенно беспрепятственно и безнаказанно орудуют в Одессе и Одесской области, совершая нападения на офисы "Оппозиционного бока", членов и сторонников политической силы", - говорится в заявлении партии.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

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